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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 03:08

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 14 тыс. человек

Погибших уже 304

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Китае в субботу по состоянию на 00:00 часов по местному времени (19:00 по Москве) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 14380 человек, смертельный исход зафиксирован в 304 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2590, смертельных случаев - на 45 человек. Все вновь скончавшиеся - жители провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения заболевания.

Под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 137,6 тыс. человек, 328 человек выписаны после успешного похождения курса лечения.

За пределами материкового Китая зарегистрирован 31 подтвержденный случай новой пневмонии: 14 - в Гонконге, семь - в Макао, 10 - на Тайване.

Хроника 09 января – 02 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
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