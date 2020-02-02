Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 03:08

Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами КНР

Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами КНР
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Первая смерть вследствие нового коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах, сообщает Bloomberg со ссылкой на ВОЗ.

На Филиппинах скончался один из двух заразившихся новым типом коронавируса жителей Уханя.

"44-летний мужчина зарегистрирован как второй заразившийся новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) на Филиппинах. Он скончался 1 февраля 2019 года", - говорится в сообщении отделения организации в твиттере по итогам брифинга с участием специалиста ВОЗ.

Отмечается, что оба зарегистрированных на Филиппинах носителя нового типа коронавируса - жители Уханя.

"Госпиталь Сан-Лазаро и Департамент здравоохранения заверили, что соблюдены все меры по предотвращению распространения инфекции, включая средства индивидуальной защиты медиков. Департамент здравоохранения устанавливает всех, кто мог контактировать с заболевшими", - добавили в ВОЗ.

На 1 февраля было подтверждено 126 случаев завоза нового коронавируса в 22 странах (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония, Филиппины, Индия, Италия, Финляндия, ОАЭ, Испания, Россия и Великобритания).

30 января ВОЗ по итогам экстренного совещания объявила вспышку нового типа коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Филиппины

Новости по теме

Новости

В китайской провинции зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Новый коронавирус в Китае

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 14 тыс. человек

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 14 тыс. человек

Помощник Зеленского заявил о планах превращения Донбасса в процветающий регион

Что произошло за день: суббота, 1 февраля

Новый коронавирус в Китае

Ученые в Гонконге оценили возможное число больных коронавирусом в Ухане в 76 тыс.

Ученые в Гонконге оценили возможное число больных коронавирусом в Ухане в 76 тыс.
Новый коронавирус в Китае

Эвакуацию россиян из Китая самолетами ВКС РФ проведут 3-4 февраля

Новый коронавирус в Китае

Россиян из Китая будут вывозить пять самолетов с военными медиками

Новый коронавирус в Китае

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
Новый коронавирус в Китае

Посольство РФ сообщило об отсутствии россиян среди пациентов с коронавирусом в Китае

Что случилось этой ночью: суббота, 1 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');