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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:07

Песков заявил о расхождении "сделки века" Трампа с резолюциями Совбеза ООН

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Реакция арабских государств на план президента США Дональда Трампа по палестино-израильскому урегулированию, а также его несоответствие ряду резолюций Совета безопасности ООН вызывают сомнение в жизнеспособности этой инициативы, заявили в Кремле.

"Существует целый набор соответствующих резолюций СБ ООН. Невооруженным глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюций Совбеза", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1), фрагменты которой приводятся на сайте "Вести.ру".

Он также отметил: "Мы видим реакцию палестинцев, видим реакцию целого ряда арабских государств, которые солидарны с палестинцами в неприятии этого плана".

Трамп озвучил план по урегулированию на Ближнем Востоке 28 января. "Сделка века" предусматривает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

В Палестине в связи с инициативой США прошли акции протеста.

Дмитрий Песков США Израиль Палестина

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