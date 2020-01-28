На многотысячных акциях протеста в Палестине начали жечь портреты Трампа

Палестинцы выступают против плана президента США по мирному урегулированию на Ближнем Востоке

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Тысячи палестинцев протестуют в секторе Газа в преддверии обнародования американского плана по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Протестующие жгут портреты президента США Дональда Трампа и премьер-министра Биньямина Нетаньяху. На одном из изображений Трампа написано "Трамп! Палестина не твоя, чтобы ты ее продавал".

В ходе протестов представители ХАМАС выразили поддержку главе Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу и приветствовали его призыв к проведению встречи палестинских движений ХАМАС и ФАТХ, отмечает агентство. Ранее сообщалось, что движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) и палестинское движение ХАМАС во вторник проведут в Рамалле встречу с целью помешать исполнению плана США по ближневосточному урегулированию.

Как пишет The Jerusalem Post, Аббас обрушился с критикой на Трампа в преддверии публикации американского плана урегулирования палестино-израильского кризиса. "Они мне звонили из Вашингтона, и я не поднял трубку... Я сказал "нет", и я продолжу говорить "нет"... Мы готовимся к трудным временам...", - сказал Аббас.

"Сделка века"

Трамп во вторник обнародует в Вашингтоне план мирного урегулирования на Ближнем Востоке, который в некоторых СМИ называют "сделкой века". Американский лидер назвал этот план "шансом на мир" на Ближнем Востоке.

Президент США заявлял, что рассчитывает на поддержку Израилем его плана. Так же он не исключил, что план придется по душе и палестинцам. Однако глава Палестинской национальной администрации Аббас и другие палестинские официальные лица неоднократно критиковали этот план.

Телеканал "Аль-Арабийя" во вторник сообщил, что в мирном плане США по Ближнему Востоку будет отражена концепция "двух государств для двух народов" - израильтян и палестинцев. По данным канала, речь в документе будет идти о полноценном создании палестинского государства.

Также, отмечает "Аль-Арабийя", в плане будет прописано сохранение нынешнего особого статуса Храмовой горы в Иерусалиме: по условиям мирного договора между Иорданией и Израилем 1994 года, Иордания является хранителем святых мест мусульман в Иерусалиме.