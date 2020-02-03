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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:34

Еще два случая заражения новым коронавирусом подтвердили в США

Общее число больных коронавирусной инфекцией в США достигло 11, более половины - в Калифорнии

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В округе Сан-Бенито (штат Калифорния, США) заражение новым коронавирусом подтвердилось у 57-летних супругов, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на департамент здравоохранения штата.

Отмечается, что мужчина вернулся в США из Уханя, однако его жена не ездила в Китай.

Издание подчеркивает, что более половины всех случаев заражения новым коронавирусом в США приходятся на Калифорнию. Так, сегодня пневмония, вызванная коронавирусом, была выявлена у взрослой женщины из округа Санта-Клара (штат Калифорния).

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) началась вспышка пневмонии, вызванной неизвестным ранее типом коронавируса. Случаи заражения подтверждены в 23 странах, включая Россию. В Китае в результате болезни скончались уже более 360 человек, зараженных - более 17 тысяч. ВОЗ объявила вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 03 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
США Китай Ухань Калифорния

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