Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 03:15

Девятый случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован в США

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В США выявлен девятый случай заражения коронавирусом нового типа, заболевшей оказалась взрослая женщина из округа Санта-Клара (штат Калифорния), сообщило в воскресенье управление здравоохранения округа.

Отмечается, что женщина 23 января приехала из китайского Уханя.

"С тех пор, как она приехала, она оставалась дома, за исключением двух случаев, когда обращалась за амбулаторной медицинской помощью. Она регулярно наблюдалась и никогда не была достаточно больна, чтобы быть госпитализированной", - говорится в заявлении управления здравоохранения округа.

Таким образом, число зарегистрированных случаев заболевания в штате Калифорния достигло четырех, двое зараженных в штате Иллинойс, по одному случаю выявлено в штатах Аризона, Массачусетс, Вашингтон.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) началась вспышка пневмонии, вызванной неизвестным ранее типом коронавируса. В Китае к настоящему моменту от коронавируса скончались более 350 человек, более 16 тысяч человек инфицированы.

Случаи заражения новым коронавирусом подтверждены в 23 странах, включая Россию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку вызываемой коронавирусом пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения.

Мир спрятался за маской

13
Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 03 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
США Китай Ухань Калифорния

Новости по теме

Новости

В Китае число зараженных новым коронавирусом превысило 17 тысяч

Brexit

Посол Великобритании в РФ отвергла влияние Brexit на отношения двух стран

Новый коронавирус в Китае

Более 50 человек умерли от коронавируса в провинции Хубэй за сутки

Более 50 человек умерли от коронавируса в провинции Хубэй за сутки

Напавший с ножом на прохожих в Лондоне незадолго до атаки освободился из тюрьмы

Напавший с ножом на прохожих в Лондоне незадолго до атаки освободился из тюрьмы
Крушение украинского самолета в Иране

Зеленский потребует от Ирана увеличить выплаты семьям жертв крушения "Боинга"

Зеленский потребует от Ирана увеличить выплаты семьям жертв крушения "Боинга"

В Лондоне застрелили мужчину, напавшего на прохожих с ножом

В Лондоне застрелили мужчину, напавшего на прохожих с ножом

В Сомали объявили чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи

В Сомали объявили чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи

СМИ узнали о вошедшей в Сирию турецкой военной технике

Новый коронавирус в Китае

Дипломаты сообщили о готовности 130 россиян уехать из провинции Хубэй

Новый коронавирус в Китае

В Ухане достроили первую больницу для зараженных коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');