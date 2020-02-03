Девятый случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован в США

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В США выявлен девятый случай заражения коронавирусом нового типа, заболевшей оказалась взрослая женщина из округа Санта-Клара (штат Калифорния), сообщило в воскресенье управление здравоохранения округа.

Отмечается, что женщина 23 января приехала из китайского Уханя.

"С тех пор, как она приехала, она оставалась дома, за исключением двух случаев, когда обращалась за амбулаторной медицинской помощью. Она регулярно наблюдалась и никогда не была достаточно больна, чтобы быть госпитализированной", - говорится в заявлении управления здравоохранения округа.

Таким образом, число зарегистрированных случаев заболевания в штате Калифорния достигло четырех, двое зараженных в штате Иллинойс, по одному случаю выявлено в штатах Аризона, Массачусетс, Вашингтон.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) началась вспышка пневмонии, вызванной неизвестным ранее типом коронавируса. В Китае к настоящему моменту от коронавируса скончались более 350 человек, более 16 тысяч человек инфицированы.

Случаи заражения новым коронавирусом подтверждены в 23 странах, включая Россию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку вызываемой коронавирусом пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения.