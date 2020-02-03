Совместное патрулирование Турции и РФ в Сирии отменено после инцидента в Идлибе

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Запланированное на понедельник совместное патрулирование РФ и Турции на севере Сирии отменено, сообщает газета Daily Sabah.

Это произошло после "атак режима по турецким военнослужащим в Идлибе", отмечает издание.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что в Идлибе погибли четверо турецких военных, девять получили ранения. По утверждению Анкары, артиллерийский обстрел провели сирийские правительственные силы.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в ответ на эти действия нанесла серию авиаударов в Сирии. По словам турецкого лидера, самолеты F-16 нанесли удары по 46 целям в Сирии. "Турция ответила мощным ударом на обстрел в Идлибе и будет поступать так впредь", - подчеркнул Эрдоган.

Позднее в понедельник в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии опровергли информацию об авиаударах Анкары в Сирии. В Центре примирения подтвердили, что сирийские войска обстреляли турецких военных. В организации пояснили, что военные Турции попали под огонь, открытый сирийской армией по террористам.