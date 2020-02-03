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Песков усомнился в возможности "сверхбыстрого сближения" Белоруссии и США

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Москве считают суверенным делом Белоруссии ее контакты с третьими странами, вряд ли можно говорить о сверхбыстром сближении Вашингтона и Минска, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вряд ли там можно говорить о сверхбыстром сближении. Но в данном случае мы не можем комментировать и не хотим комментировать контакты наших партнеров с третьими странами, это абсолютное суверенное право для реализации их суверенных отношений", - сказал он журналистам.

Так Песков ответил на вопрос журналиста, можно ли говорить о сверхбыстром сближении Минска и Вашингтона по итогам визита американского госсекретаря Майка Помпео. "У нас свои отношения с Белоруссией, они носят союзнический характер, очень близкий характер. И у нас на повестке дня очень много вопросов по развитию наших отношений, в том числе есть некоторые проблемные моменты, которые в настоящий момент проговариваются", - добавил Песков.

Госсекретарь США Майк Помпео в субботу, 1 февраля, посетил Белоруссию, встретился с президентом Александром Лукашенко. По итогам беседы он сообщил на брифинге: "Господин Лукашенко сказал, что Беларусь суверенная и независимая страна и мы не можем быть частью какой-либо другой страны". Кроме того, американский дипломат заявил о готовности обеспечить республику "необходимой нефтью на сто процентов по конкурентным ценам".

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео, что этот визит "является наглядным свидетельством интенсификации белорусско-американского взаимодействия". По его словам, встреча Помпео с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прошла "в атмосфере абсолютного доверия и взаимопонимания", был обсужден широкий спектр вопросов двусторонних отношений.

"Стороны пришли к выводу, что по ряду направлений подходы и интересы совпадают или перекликаются. Отмечена политическая воля сторон и далее развивать двусторонние отношения. Этому будет способствовать возвращение послов в столицы двух стран после 12-летнего перерыва", - отметил министр.

Дмитрий Песков Белоруссия США

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