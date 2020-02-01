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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:23

Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью по рыночным ценам

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты готовы продавать Белоруссии энергоресурсы в необходимых для республики объемах, заявил в субботу госсекретарь США Майкл Помпео.

"Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить необходимой нефтью на сто процентов по конкурентным ценам", - сказал он на брифинге в Минске.

Помпео отметил, что США самый крупный производитель энергоресурсов в мире "и все что нужно это обратиться к нам".

Ранее в субботу в Минске состоялась его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Визит Помпео в Минск является частью турне 29 января - 4 февраля, в ходе которого госсекретарь уже посетил Великобританию и Украину. После Белоруссии он направится в Казахстан и Узбекистан.

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