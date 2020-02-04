Лукашенко назвал "моментом истины" встречу с Путиным 7 февраля

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что с высокой долей вероятности 7 февраля проведет встречу с президентом Владимиром Путиным и скажет ему, что "момент истины наступил", цитирует "БелТА". В Кремле подтвердили подготовку встречи.

Эти переговоры действительно состоятся 7 февраля в России, подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, этой встрече предшествовали рабочие контакты, они продолжаются до сих пор.

Слова Лукашенко о том, что России и Белоруссии в целом удалось преодолеть проблемы и растопить лед в отношениях, Песков комментировать не стал.

Белорусский лидер ранее заявил: "Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, - некий момент истины наступил".

Он отметил, что они с Путиным построили добрые отношения между двумя странами: "нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры". "Мы же не вечные. Что мы оставим после себя - вот в чем вопрос", - добавил он.

По словам Лукашенко, Минск хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом. "Но если вы пообещали за 5 лет (когда "Белтрансгаз" купили) вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли", - заметил он.

Если же в Москве не хотят честных и прозрачных отношений, то пусть скажут об этом, а не кричат "Ах, Помпео приехал", добавил президент. Госсекретарь США Майк Помпео приезжал в Минск 1 февраля и в ходе визита выразил готовность обеспечить Белоруссию необходимым количеством американской нефти по конкурентным ценам.

Лукашенко напомнил о праве Белоруссии проводить независимую внешнюю политику, в том числе выстраивать тесные отношения с США, тем более, что это не вредит России.

"Я не скажу (искренне отвечу), что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать", - считает он.

Минск давно добивается от Москвы снижения цен на российскую нефть. В последнее время Лукашенко говорил, что Белоруссию не устраивает требование платить за нефть по ценам выше мировых, поэтому его правительство будет искать альтернативных поставщиков.

24 января Лукашенко сообщил, что хочет провести с Путиным новые переговоры по нефти, а 30 января назвал ситуацию с энергообеспечением республики "войной за энергоресурсы".

С начала 2020 года российская нефть практически не поставляется в Белоруссию, небольшие объемы поставляют лишь НК группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. В январе Минск закупил пробную партию в 86 000 тонн нефти у Норвегии. Новополоцкий НПЗ "Нафтан" приступил к ее переработке.

Также сохраняется неопределенность с условиями поставки российского газа в Белоруссию с 1 марта. 31 декабря 2019 года на президентском уровне была достигнута договоренность о сохранении на январь-февраль 2020 года прошлогодней цены газа для Белоруссии - $127 за тысячу кубометров.