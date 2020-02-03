ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за недавнюю атаку в Лондоне, сообщают западные СМИ, отслеживающие публикации террористов.

По данным СМИ, ИГ объявило человека, совершившего нападение, "одним из своих бойцов".

В районе Стретем на юге Лондона в воскресенье, 2 февраля, 20-летний Судеш Амман напал на прохожих. В результате ножевые ранения получили два человека, еще одну девушку ранило осколками стекла. Полиция ликвидировала нападавшего и связала нападение с терроризмом.

Амман за неделю до нападения вышел из тюрьмы, где он отбывал срок за преступления, как раз связанные с терроризмом. Он отбыл только половину срока и находился под наблюдением полиции. Британская газета The Guardian писала, что до тюрьмы Амман интересовался деятельностью террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) и ИГ.