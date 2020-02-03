Напавший с ножом на прохожих в Лондоне незадолго до атаки освободился из тюрьмы

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Мужчина, который атаковал прохожих с ножом в лондонском районе Стретем, всего неделю назад освободился из тюрьмы, где он отбывал срок за преступления террористической направленности, сообщает The Guardian.

По данным издания, имя нападавшего - Судеш Амман. В 2018 году он, будучи 18-летним студентом колледжа, был осужден за распространение террористических материалов и сбор информации для подготовки к терактам. Амман признал вину в 13 эпизодах преступлений террористической направленности.

Источник The Guardian в британском правительстве рассказал, что Амман отбыл лишь половину своего тюремного срока - три года - так как у властей не было законных оснований удерживать его за решеткой, несмотря на опасения.

Также отмечается, что до тюрьмы Амман делился в семейном чате в WhatsApp журналом террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ), отправлял своей девушке экстремистские видео и призывал ее убить своих родителей, а также упоминал в переписке "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая группировка).

В воскресенье около 14:00 (17:00 мск) мужчина с ножом напал на прохожих в лондонском районе Стретем. Полиция считает нападение терактом, связанным с исламизмом. В результате атаки пострадали трое: мужчина находится в угрожающем жизни состоянии, у двух женщин ранения неопасные. Предположительно, одна из них была ранена осколками стекла из-за выстрелов полицейских. Преступник убит.