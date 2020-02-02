В Лондоне застрелили мужчину, напавшего на прохожих с ножом

По предварительным данным, ножевые ранения получили два человека

На месте атаки в районе Стретем на юге Лондона Фото: Reuters

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Полиция застрелила мужчину, напавшего с ножом на прохожих в лондонском районе Стретем. Об этом сообщается в воскресенье на официальной странице полиции в твиттере.

Сообщается, что атака расценивается как террористический акт. Несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства происшествия уточняются.

Large police presence in #Streatham - air ambulance, police heli. Unconfirmed reports of shooting on High Road. pic.twitter.com/USWfauyM3o — Dan Smith (@DanSmithNews) February 2, 2020

Позднее на странице Скотланд-Ярда появилось сообщение о двоих пострадавших в результате инцидента. Об их состоянии данных пока нет.

BBC News сообщает со ссылкой на очевидцев, что в районе нападения прозвучали три выстрела.

Один из свидетелей сообщил, что нападавший был вооружен мачете, передает газета The Guardian. Также он рассказал, что на груди у мужчины были некие "серебристые емкости". Журналист телеканала Sky News рассказал, что, судя по фото, на мужчине "было что-то похожее на пояс смертника".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил благодарность экстренным службам, работающим в Стретеме. "Мои мысли с пострадавшими и всеми, кого эта ситуация затронула", - написал он в твиттере.