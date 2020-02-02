Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:24

В Лондоне застрелили мужчину, напавшего на прохожих с ножом

По предварительным данным, ножевые ранения получили два человека

В Лондоне застрелили мужчину, напавшего на прохожих с ножом
На месте атаки в районе Стретем на юге Лондона
Фото: Reuters

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Полиция застрелила мужчину, напавшего с ножом на прохожих в лондонском районе Стретем. Об этом сообщается в воскресенье на официальной странице полиции в твиттере.

Сообщается, что атака расценивается как террористический акт. Несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства происшествия уточняются.

Позднее на странице Скотланд-Ярда появилось сообщение о двоих пострадавших в результате инцидента. Об их состоянии данных пока нет.

BBC News сообщает со ссылкой на очевидцев, что в районе нападения прозвучали три выстрела.

Один из свидетелей сообщил, что нападавший был вооружен мачете, передает газета The Guardian. Также он рассказал, что на груди у мужчины были некие "серебристые емкости". Журналист телеканала Sky News рассказал, что, судя по фото, на мужчине "было что-то похожее на пояс смертника".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил благодарность экстренным службам, работающим в Стретеме. "Мои мысли с пострадавшими и всеми, кого эта ситуация затронула", - написал он в твиттере.

Великобритания Лондон

Новости

В Сомали объявили чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи

В Сомали объявили чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи

СМИ узнали о вошедшей в Сирию турецкой военной технике

Новый коронавирус в Китае

Дипломаты сообщили о готовности 130 россиян уехать из провинции Хубэй

Новый коронавирус в Китае

В Ухане достроили первую больницу для зараженных коронавирусом

Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 февраля

Новый коронавирус в Китае

Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами КНР

Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами КНР

В китайской провинции зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Новый коронавирус в Китае

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 14 тыс. человек

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 14 тыс. человек

Помощник Зеленского заявил о планах превращения Донбасса в процветающий регион

Что произошло за день: суббота, 1 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');