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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:32

Что случилось этой ночью: вторник, 4 февраля

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 20,4 тысячи человек. За прошедшие сутки несколько десятков человек скончались от болезни. С начала вспышки более полутысячи вылечились.

– Представители "Белнефтехима" будут договариваться о поставках нефти с Казахстаном. Делегацию из Белоруссии уже на этой неделе ждут в Нур-Султане. Стороны рассматривают поставки как по железной дороге, так и через нефтепровод "Дружба".

– МИД Китая назвал процент смертности от числа заразившихся коронавирусом. Власти страны назвали смертность от вируса достаточно низкой. Китай уверен, что сможет победить эпидемию.

– Мишустин поручил перенести Сочинский инвестфорум из-за коронавируса. Форум должен был пройти с 12 по 14 февраля. Вице-премьеру Чернышенко поручили компенсировать расходы организаторов.

– Президиум ВФЛА сложил полномочия. Российской легкой атлетикой временно будет управлять рабочая группа из ОКР. Спортсменам попытаются вернуть право участвовать в международных соревнованиях.

– СКА впервые победил "Спартак" в сезоне КХЛ. Предыдущие три раза в сезоне побеждал "Спартак". Московскому клубу пока не удалось обеспечить себе место в плей-офф.

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