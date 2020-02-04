Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 20,4 тыс. человек

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 мск понедельника) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3 тыс. 235 человек, смертельных случаев - на 64, все зафиксированы в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса.