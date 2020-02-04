РФ в 2019 году обновила рекорд по производству сахара

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2019 году выработала 7,3 млн тонн сахара, что на 16,5% больше, чем в 2018 году и на 9,7% выше рекорда 2017 года. Об этом сообщается в обзоре Центра агроаналитики при Минсельхозе со ссылкой на Росстат.

Ранее о производстве 7,3 млн тонн сахара сообщал Союзроссахар.

Согласно обзору центра, больше всего сахара в РФ производится в Центральном федеральном округе - 55,2% от общего объема производства в 2019 году и 60,8% - в декабре. По итогам года максимальный прирост в относительном выражении зафиксирован в Северо-Кавказском (плюс 50,6%, до 0,1 млн тонн) и Южном (плюс 46,4%, до 1,9 млн тонн) федеральных округах. По приросту в абсолютном выражении лидером стал Южный федеральный округ: объем производства за год там увеличился на 593,7 тыс. тонн, до 1 млн 874,4 тыс. тонн. Отрицательная годовая динамика зафиксирована только в Сибирском федеральном округе (минус 0,4%).

По данным на декабрь 2019 года, в сельхозорганизациях оставалось 3,1 млн тонн сахарной свеклы, что в 7,2 раза больше, чем годом ранее.

Как отмечают аналитики центра, "высокой результативности сахарной промышленности предшествовало увеличение объемов производства сахарной свеклы в 2019 году на 20,7% к уровню 2018 года, до 50,8 млн тонн".

При этом они напоминают, что в соответствии с новой редакцией Доктрины продовольственной безопасности отечественные предприятия должны производить не менее 90% общего объема внутреннего потребления сахара. В прежней редакции этот показатель составлял не менее 80%.

Как сообщалось ранее, годовые потребности в сахаре оцениваются в пределах 6 млн тонн в год.

Минсельхоз на 2020 год рекомендовал хозяйствам сократить посевные площади под сахарной свеклой на 15% для того, чтобы избежать перепроизводства сахара.