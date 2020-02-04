Стрелков не признал обвинения по делу о сбитом в Донбассе "Боинге"

Один из бывших лидеров ополченцев также не намерен давать показания по данному делу

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Один из бывших лидеров ополчения Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков) не признает предъявленное ему прокуратурой Нидерландов обвинения по делу о крушении Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году.

"Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинения мне", - заявил Стрелков "Интерфаксу" во вторник. Отвечая на вопрос агентства, готов ли он дать показания по данному делу, он ответил: "Не готов, даже если бы меня доставили туда насильно".

Накануне, 3 февраля, стало известно, что Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Речь идет о россиянах Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.

Судебное слушание назначено на 9 марта.

Дело MH17

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследованием дела занимается совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. Российская сторона отвергает все предположения о своей причастности к крушению авиалайнера.

Следственная группа 19 июня 2019 года назвала Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко подозреваемыми в причастности к крушению лайнера. Они объявлены в международный розыск и будут привлечены к ответственности за крушение рейса MH17 и гибель всех пассажиров по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов, говорилось в заявлении ССГ.