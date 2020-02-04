Второй военный самолет с 64 гражданами РФ вылетел из Уханя

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Вторым военным самолетом, который вылетел из китайского города Уханя, в Россию будет доставлено 64 человека, сообщили в Минобороны России.

"На борту российского военно-транспортного самолета 64 человека с личными вещами", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".

"Всех граждан сопровождают военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии в специальном защитном снаряжении, осуществляя непрерывный контроль состояния перевозимых людей", - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее из аэропорта Уханя в Россию вылетел первый военно-транспортный самолет Ил-76МД. На его борту 80 человек.