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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:05

Из Уханя вылетел первый военный самолет с россиянами на борту

Из Уханя вылетел первый военный самолет с россиянами на борту
Граждане РФ поднимаются на борт самолета ВКС РФ в Ухане
Фото: Майя Новоселова/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Первый военно-транспортный самолет вылетел из китайского города Ухань в Россию, на его борту 80 человек с личными вещами, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что граждан России сопровождают военные медики и специалисты Минобороны РФ в области вирусологии в специальном защитном снаряжении. Ведется непрерывный контроль состояния перевозимых людей.

Между тем второй военно-транспортный самолет во вторник вечером совершил посадку в аэропорту Уханя для эвакуации граждан. В Минобороны сказали, что продолжительность перелета в Ухань с аэродрома Восточного военного округа составила около четырех часов.

Ранее во вторник в Ухань прибыл первый военно-транспортный самолет ВКС России. Военные сообщили, что перед вылетом медики Минобороны РФ проведут первичный осмотр эвакуируемых граждан.

Как сообщал "Интерфакс", Минобороны РФ проводит операцию по эвакуации российских граждан из Китая, где зафиксирована вспышка коронавируса. Военные выделили пять транспортных самолетов Ил-76МД.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что Россия эвакуирует из Уханя и провинции Хубэй 147 человек. В основном это граждане России, но также среди них есть десять граждан Белоруссии, один гражданин Армении, один гражданин Украины и три гражданина Казахстана.

Эвакуируемые из Китая в Россию россияне и иностранцы будут находиться на карантине в Тюменской области. Их разместят в реабилитационном центре, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, прибывшая во вторник в Тюмень.

По словам Поповой, в реабилитационном центре выставлено два периметра ограждения и охрана Росгвардии.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Минобороны РФ Китай Ухань

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