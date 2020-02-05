Эвакуированным из Уханя пообещали интернет с усиленным Wi-Fi и охраной

Их поместят в санаторий за двумя заборами, территорию будут охранять росгвардейцы

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Эвакуированные из Уханя будут проживать в санатории под Тюменью, их обеспечат интернетом с усиленным Wi-Fi, рассказал представитель оперативного штаба по профилактике коронавируса.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отчитался во "ВКонтакте" о готовности принять эвакуированных и о том, что обеспечены все меры безопасности. Первый борт с 80 россиянами из Уханя уже приземлился в Тюмени. Всего военно-транспортные самолеты ВКС должны вывезти из Хубэя 144 человека, в том числе граждан Украины, Армении, Белоруссии и Казахстана.

По словам Моора, эвакуированные пройдут полную дезинфекцию еще в аэропорту. В санаторий их привезут специальными автобусами. Контакта с местными жителями у них не будет, заверил чиновник. Готовность реабилитационного центра с точки зрения лечения эвакуированных Моор проверил вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

Санаторий, где они проведут 14 дней, находится в 30 км от Тюмени, вдали от жилья. Вокруг него выстроено два периметра ограждения, и территорию будет охранять Росгвардия.

В центре есть дезинфекционная камера и автономные очистные сооружения, которые позволяют проводить дезинфекцию и очистку стоков, чтобы ничто не попало во внешнюю среду. Есть специальные устройства для уничтожения медотходов. Весь персонал центра, где разместятся люди, будет работать в защитных костюмах.

Ранее сообщалось, что на 4 февраля все люди, которых нужно было вывезти из Хубэя, были здоровы.

Предполагается, что вторую группу эвакуированных привезут в Тюмень позднее в среду.