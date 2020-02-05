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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 04:09

Дипломаты сообщили, что на круизном судне, где выявили коронавирус, есть двое россиян

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Двое российских граждан находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине у берегов Японии после обнаружения зараженных новым коронавирусом пассажиров.

"По сообщениям японских властей, на борту стоящего на рейде в порту Йокогамакруизноо судна находятся два гражданина России. В настоящее время посольство принимает меры по выяснению ситуации вокруг наших граждан и готово оказывать и всемерное содействие", - сообщила в среду пресс-секретарь посольства РФ в Японии Татьяна Кочкина в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Ранее СМИ сообщали, что прибывшее в понедельник в Йокогаму круизное судно Diamond Princess осталось на рейде для проведения проверки всех пассажиров после того, как у одного из них был выявлен новый тип коронавируса. Как сообщает CNN, на утро среды тесты 10 пассажиров показали наличие коронавируса. На борту находится более 3700 человек включая членов экипажа.

Япония

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