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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:16

В Гонконге отправили на карантин круизный лайнер 1,8 тыс. пассажиров

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Гонконге решили провести медицинскую проверку пассажиров и экипажа круизного лайнера World Dream на предмет заражения коронавирусом, сообщают в среду азиатские СМИ.

До окончания проверок судно компании Genting Cruise Lines, на борту которого более 1,8 тыс. человек, будет находиться на карантине в порту Гонконга - ни пассажирам, ни членам экипажа не разрешено сходить на сушу. Около 90% пассажиров на лайнере - жители Гонконга.

Отмечается, что у десятков членов экипажа диагностированы такие симптомы, как температура, кашель и боль в горле.

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Накануне World Dream не разрешили зайти в порт города Гаосюн на юго-западе Тайваня.

В конце января подобный инцидент произошел в Италии. Тогда круизный лайнер Costa Smeralda был блокирован в порту Чивитавеккья недалеко от Рима из-за возможной угрозы коронавируса. После медицинской проверки всех пассажиров и членов экипажа судно продолжило плавание.

Накануне сообщалось, что Международная ассоциация круизных линий (CLIA) приняла решение ограничить посадку на круизные лайнеры пассажиров, побывавших в Китае в последние две недели.

Новый тип коронавируса начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года. К настоящему времени число зараженных в стране превысило 24 тыс. человек. Летальный исход зафиксирован в 490 случаях.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Гонконг

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