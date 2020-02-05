МИД отметил деградацию ситуации с выдачей виз в США российским чиновникам

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Несмотря на обращения и призывы Москвы, отказы в визах в США становятся массовыми, в том числе продолжает деградировать ситуация с отказами в визах российским официальным лицам, которые собираются в служебные поездки, заявил российский МИД.

На Смоленской площади сложившуюся ситуацию считают результатом "преднамеренной линии Вашингтона". Там отмечают, что из-за отказов срываются важные переговоры и это мешает полноценной работе ООН.

Российская сторона давно призывает американцев "полностью и без предварительных условий нормализовать выдачу виз для должностных лиц, включая сотрудников дипломатических учреждений и персонал ООН". В Москве к этому готовы "в любой момент". В администрации США отказы объясняют визовыми трудностями, с которыми сталкиваются американские загранучреждения в России. Но эти аргументы "не выдерживают критики", заявили в МИД и напомнили, что не Россия начала "визовую войну".

"Рассчитываем, что в Вашингтоне все же возобладает здравый смысл и там хотя бы перестанут чинить препятствия эффективному проведению международных мероприятий, которые сами США берутся организовывать на своей территории. В противном случае будем добиваться их переноса в другие страны с более благоприятным политическим климатом", - говорится в комментарии.

Сложности с визами у россиян начались из-за сокращения персонала дипмиссий США, которого Москва потребовала летом 2017 года в ответ на меры администрации уходящего Барака Обамы.

Уже в 2017 году с отказами столкнулись дипломаты, командируемые в российские дипмиссии в США и постпредство при ООН, напомнили в МИД. "Затем "под ударом" оказались представители России, направляемые в Секретариат ООН в Нью-Йорке. В прошлом году отказано во въезде многим из тех, кто должен был участвовать в пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и работе ее отдельных комитетов. Отказы продолжаются и поныне, в том числе сотрудникам МИД России, направляющимся на работу в штаб-квартиру ООН", - говорится в комментарии.