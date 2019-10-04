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Посольство США до сих пор не вернуло паспорт Косачеву после отказа в визе

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что США так и не выдали ему визу для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, но паспорт сенатора остается в посольстве.

"Для меня запрашивалась виза: многократная на год (как обычно, до попадания в санкционные списки американцы такую годовую визу и оформляли), но с первым выездом на 11 дней, дата заезда - 23 сентября 2019 года. Так четко в ноте. Истекло 3 октября. Паспорт по состоянию на эту минуту не возвращен, находится в посольстве США", - сказал Косачев "Интерфаксу" в пятницу.

Таким образом, отметил сенатор, американцы не оформили визу в срок вопреки своим обязательствам перед ООН и сорвали его участие в сессии ГА ООН. "Было запланировано, помимо собственно сессии, большое число двусторонних встреч и выступление на "круглом столе", организуемом Мюнхенской конференцией по безопасности", - рассказал Косачев.

А теперь, отметил он, США "дополнительно усугубляют проблему, не возвращая паспорт".

Ранее Косачев сообщил "Интерфаксу", что американская сторона не выдала визы целому ряду членов российской делегации, которая 24 сентября отправилась в Нью-Йорк для участия в очередной сессии Генассамблеи ООН. Визы не получили он сам, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, несколько сотрудников МИД РФ и, как стало известно позднее, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

В беседе с журналистами Косачев также отмечал, что официальная нота МИД России в адрес посольства США в Москве с визовыми документами членов делегации ушла адресату 30 июля.

В американском посольстве в РФ назвали эту ситуацию "частным случаем", воздержавшись от дальнейших комментариев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на это сказала: "Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов и так далее. Но документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами".

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил "Интерфаксу", что США не выдали визы не только российской делегации на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, но и делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Кроме того, сегодня стало известно о том, что представители МИД РФ не смогли принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс" в США на этой неделе из-за невыдачи им американских виз.

Совет Федерации Константин Косачев

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