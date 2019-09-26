Рогозин равнодушно отнесся к отказу США выдать ему визу

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Нахождение под санкциями никак не мешает работе на посту главы "Роскосмоса", а также сотрудничеству в космической сфере с американскими и европейскими коллегами, заявил руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Ещё раз хочу сказать, что я с 2014 года под санкциями, мне это никак не мешает руководить "Роскосмосом" и общаться с моими американскими или европейскими коллегами. Эти санкции - они бесполезны, непродуктивны. Отношусь к этому решению равнодушно, но с точки зрения отношений в рамках ООН, наверное, это совершенно неправильная ситуация и тому будет дана необходимая оценка", - сказал Рогозин на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что в последнее время был занят активной пусковой кампанией "Роскосмоса", поэтому не следил за международной повесткой.

"Те, кто мне нужен для работы, они все здесь. Если кто-то со мной хочет работать, тот сам приедет ко мне. Я не вижу каких-то проблем сточки зрения организации работы", - сказал глава Роскосмоса.

Он заявил, что официальные власти отреагируют на сложившуюся ситуацию.

"Ну а что касается реакции властей наших официальных, она, наверное, уже есть по этому поводу. Они, наверное, скажут о политической составляющей этой проблемы", - сказал Рогозин.

Ранее США отказались выдать визы членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Среди тех, кому отказали в визе, оказался и глава "Роскосмоса".

Лавров уже анонсировал резкий ответ РФ на отказ США выдать визы части российской делегации.