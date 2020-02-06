Источником нового типа коронавируса назвали диких животных

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Китайские эксперты считают, что источником нового типа коронавируса, распространившегося в Китае, является мясо диких животных, вирус передается человеку при его употреблении в пищу, сообщают местные СМИ.

Эксперты отмечают, что "в настоящее время ситуация с пневмонией, вызываемой коронавирусом, в стране остается серьезной, источник вируса напрямую связан с незаконной торговлей дикими животными".

Вместе с тем, СМИ обращают внимание, что пока китайскими законами эта проблема регулируется недостаточно жестко.

Эксперты считают, что пресечение незаконной торговли дикими животными и потребления их мяса в пищу станет значительным вкладом не только в сохранение дикой природы, но и в обеспечение здоровья населения.