Всех жителей 12-миллионного Уханя проверят на коронавирус

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Врачи в многомиллионном китайском городе Ухань с четверга, 6 февраля, начинают систематически проверять всех жителей на наличие симптомов заражения коронавирусом, сообщает газета Global Times.

Проверки уже начались утром. Их планируется проводить во всех жилых домах города. Издание напоминает, что Ухань уже более двух недель почти полностью отрезан от окружающего мира в рамках мер властей по борьбе против распространения коронавируса.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга (19:00 по московскому времени среды, 5 февраля) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 28 тыс. 018 человек, смертельный исход зафиксирован в 563 случаях.

Всего в других странах мира, по поступающей информации, зарегистрировано около 260 случаев заражения. Два случая инфицирования новым вирусом выявили в России. При этом именно Ухань стал эпицентром распространения вируса.

В этом китайском городе живет 12 млн человек, но многие после начала вспышки коронавируса успели покинуть город.