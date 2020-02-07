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МВД Чечни занялось проверкой нападения на журналистку "Новой газеты"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Московская Хельсинкская группа и "Комитет против пыток" потребовали расследовать нападение на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. В МВД Чечни заявили, что начали проверку по их жалобе на избиение.

Нападение произошло с санкции властей Чечни, которые недовольны их работой в республике, считает Милашина. Она сказала это "Эху Москвы".

"Конечно, это организованное нападение, это очередное в цепочке нападений на правозащитников, и журналистов, и адвокатов, которые работают в Чечне, - сказала журналистка. - Не устало ли чеченское правительство потому, что оно нападает и нападает, сажает и сажает, пытается что-то сделать? (...) А люди там продолжают работать потому, что здесь в Чечне людям действительно нужна помощь. И не откликнутся мы просто не можем, и дальше будем откликаться".

"Это упорное, конечно, повеление чеченских властей, а я считаю, что за этим нападением, безусловно, они стоят. Потому что ещё раз подчеркну: в республике такое, в общем невозможно, это нормальная, в общем республика. И когда происходят какие-то ЧП - это только санкционированные властью ЧП", - считает Милашина.

Нападение было совершено вечером 6 февраля у входа в гостиницу "Континент" в Грозном. На них около 15 молодых парней и девушек, обвинили в намерении "защищать ваххабитов", повалили на пол и стали бить по голове и животу, снимая на камеру, сообщила "Новая газета".

Пострадали обе женщины. Они съездили в травмункт зафиксировать повреждения и подали заявление в полицию.

Милашина опубликовала в фейсбуке фото объяснительной, приложенной к заявлению. Там она написала, что грозненский травматолог зафиксировал у нее ушибы мягких тканей и лобной части головы, ушибы и царапины на плечах и шее, что квалифицируется как легкий вред здоровью.

"Считаю, что нападение связано с моей профессиональной деятельностью, так как неоднократно получала угрозы от чеченских властей и лично главы Чечни Рамзана Кадырова в связи с публикацией критических материалов о тяжких нарушениях прав человека в Чечне", - написала она.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти в кратчайшие сроки расследовать это нападение.

Союз журналистов России объявил, что будет следить за расследованием и ждет скорейшего привлечения виновных к ответственности.

Милашина и Дубровина прибыли в Грозный по делу Ислама Нуханова. По данным "Новой газеты", на него завели уголовное дело после того, как он опубликовал в интернете материалы об элитной недвижимости руководства республики.

МХГ Комитет против пыток Елена Милашина Марина Дубровина Грозный Рамзан Кадыров Чечня

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