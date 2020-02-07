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"Новая газета" сообщила о нападении на журналистку и адвоката в Грозном

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Неизвестные напали на обозревателя "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину на входе гостиницу в столице Чечни, сообщили в издании.

"Сегодня (в четверг), в 23:20 в городе Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя "Новой газеты" Елену Милашину и известного адвоката Марину Дубровину. Милашина и Дубровина прибыли в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова", - говорится в сообщении на сайте "Новой".

В сообщении сказано, что адвокат Дубровина была избита.

"Нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в гостиницу. В основном, били именно женщины, руками и ногами", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что нападавшие снимали свои действия на камеру.

Милашина и Дубровина фиксируют травмы и подают заявление в правоохранительные органы Чечни, заявили в издании.

Елена Милашина Марина Дубровина Грозный

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