Лукашенко обвинил российских "людей во власти" в создании антибелорусских фейков

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что антибелорусские инсинуации создают российские СМИ и Telegram-каналы, за которыми стоят "люди во власти".

Как сообщает госагентство БелТА, Лукашенко во вторник на совещании с руководителями государственных средств массовой информации рассказал, что недавно попросил пресс-секретаря, чтобы ему подготовили подборку последних публикаций в российских СМИ - крупных, мелких, Telegram-каналах. "За которыми стоят конкретные люди, которые во власти", - добавил президент.

По словам главы государства, ему хотелось понять, что значат различные "информационные вбросы по поводу, допустим, какого-то некачественного товара из Белоруссии".

Впоследствии, продолжил Лукашенко, он обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным. "Он говорит: ты знаешь, страна большая... Вот и в последний раз с Медведевым, Путиным втроем мы встречались (в Сочи 7 февраля - ИФ), затронули эти темы. Говорит: это не мы. Говорю: как это "не мы", если за этим каналом стоит вот такой и такой человек? И называю фамилии известные, которые люто ненавидят или же за деньги что-то начинают в наш адрес искажать", - подчеркнул президент.