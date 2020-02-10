Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:00

Турецкие военные погибли при очередном артобстреле сирийской армией

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Пять турецких солдат погибли при ударе, который нанесла сирийская армия по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе. Об этом сообщил в понедельник интернет-портал турецкого издания Daily Sabah со ссылкой на министерство обороны страны.

По его данным, еще несколько человек получили ранения.

В министерстве отметили, что сирийцы обстреляли турецкий пункт в районе аэропорта Тафтаназ на востоке сирийской провинции Идлиб с применением тяжелой артиллерии.

Daily Sabah отмечает, что турецкая армия нанесла ответный удар по сирийским позициям.

На прошлой неделе турецкие власти сообщали, что под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в результате обстрела погибли восемь человек.

Глава минобороны Турции Хулуси Акар утверждал, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел нанесли удары по 54 целям сирийских сил и нейтрализовали свыше 70 сирийских солдат.

Тогда в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии, в свою очередь, сообщили, что турецкая авиация не нарушала воздушное пространство Сирии, а небо над зоной деэскалации в районе Идлиба контролируют военные РФ.

Сирия Турция Идлиб

Новости по теме

Новости

Шесть человек погибли в Европе от шторма "Кьяра"

Шесть человек погибли в Европе от шторма "Кьяра"

Данные по ситуации с коронавирусом из провинции Хубэй обрадовали экспертов ВОЗ

В МИД Турции заявили, что достичь соглашения с Россией по Идлибу пока не удалось

В Казахстане возбудили 25 дел после массовой драки на юге страны

В Казахстане возбудили 25 дел после массовой драки на юге страны

Место преемника Меркель снова стало вакантно

Место преемника Меркель снова стало вакантно
Новый коронавирус в Китае

Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек

Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
Новый коронавирус в Китае

Гендиректор ВОЗ допустил, что в ситуации с коронавирусом пока видна "верхушка айсберга"

Двое погибших в столкновении катеров в Таиланде оказались детьми из России

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 февраля

Новый коронавирус в Китае

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 40,1 тыс. человек

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 40,1 тыс. человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');