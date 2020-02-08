Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за обстрел Золотого-5

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что украинские военные накануне обстреляли из артиллерии населенный пункт Золотое-5 по приказу президента Владимира Зеленского.

"Расцениваю такие действия Украины как акт международно-уголовного преступления против народа Донбасса. Ответственность за гибель граждан республики полностью ложится на верховного главнокомандующего украинской армией Владимира Зеленского. Именно по его приказу ВСУ обстреливают жилые районы и объекты гражданской инфраструктуры ЛНР", - говорится в его заявлении, распространенном в субботу.

Пасечник отметил, что несмотря на заявления Зеленского о приверженности мирному урегулированию в Донбассе, ситуация на линии разграничения остается крайне напряженной.

Как добавил глава ЛНР, "очевидно, что украинский президент целенаправленно идет по пути террора народа Донбасса".

Пасечник призвал мировую общественность остановить вооруженную агрессию ВСУ и указать руководству Украины на необходимость выполнения Минских соглашений - единственного документа, позволяющего разрешить конфликт мирным путем.

Накануне представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии калибра 122-мм окраины населенного пункта Золотое-5, в результате чего погибли четверо военнослужащих ЛНР, еще четверо получили ранения.