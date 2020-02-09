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На Украине решили провести срочный призыв 2020 года с 20 лет

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Призыв на срочную службу в армию в текущем году будет осуществляться на добровольной основе для молодых людей 18 и 19 лет, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"В этом году с 20 лет призыв на срочную службу будет обязательным, а с 18 и 19 - исключительно с согласия призывников", - сказал он в воскресенье в эфире телеканала "Украина 24".

"Юношей 18 и 19 лет будем призывать на добровольной основе, - отметил Загороднюк. - Мы уже разослали соответствующие разъяснения областным государственным администрациям".

Министр также напомнил, что военнослужащие срочной службы не привлекались и не будут привлекаться к проведению операции в Донбассе.

Украина

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