Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:35

Среди погибших и пострадавших при стрельбе в Таиланде не было россиян

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Ни россияне, ни другие иностранцы не пострадали в результате ЧП со стрельбой на северо-востоке этой страны, сообщило российское посольство в Таиланде на своей странице в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что военнослужащий армии Таиланда застрелил нескольких сослуживцев, угнал военный автомобиль и позже открыл стрельбу из автомата по посетителям в одном из торговых центров города Накхон Ратчасима, известного также под названием Корат.

Тем временем чрезвычайная спасательная служба в Бангкоке сообщает, что число погибших в результате стрельбы сначала в военной части, а затем в торговом центре города Корат достигло 17 человек. В министерстве здравоохранения жителей города призвали сдавать кровь для пострадавших.

По поступающим данным, ранения получили не менее 21 человека.

Таиланд

Новости по теме

Новости

Число жертв военнослужащего в Таиланде достигло 17

Удерживающий заложников военный в Таиланде смог похитить 700 патронов

Солдат армии Таиланда убил несколько человек

Солдат армии Таиланда убил несколько человек

Причиной массовой драки в Казахстане стал бытовой конфликт

Netflix рассказал об ограничениях доступа к фильмам по запросам властей

Трамп уволил нескольких человек за показания против него

Трамп уволил нескольких человек за показания против него

Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана

Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

Дипломаты высказались о роли прав человека во внешней политике России

Новый коронавирус в Китае

Число заразившихся новым коронавирусом приблизилось к 35 тыс.

Число заразившихся новым коронавирусом приблизилось к 35 тыс.
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');