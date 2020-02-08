Среди погибших и пострадавших при стрельбе в Таиланде не было россиян

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Ни россияне, ни другие иностранцы не пострадали в результате ЧП со стрельбой на северо-востоке этой страны, сообщило российское посольство в Таиланде на своей странице в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что военнослужащий армии Таиланда застрелил нескольких сослуживцев, угнал военный автомобиль и позже открыл стрельбу из автомата по посетителям в одном из торговых центров города Накхон Ратчасима, известного также под названием Корат.

Тем временем чрезвычайная спасательная служба в Бангкоке сообщает, что число погибших в результате стрельбы сначала в военной части, а затем в торговом центре города Корат достигло 17 человек. В министерстве здравоохранения жителей города призвали сдавать кровь для пострадавших.

По поступающим данным, ранения получили не менее 21 человека.