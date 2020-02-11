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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 01:32

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 42 тыс. человек

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 понедельника по Москве) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 42,638 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,016 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2,478 тыс. человек, смертельных случаев - на 108. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончалось 103 человека, по одному - в городах Пекине и Тяньцзине, провинциях Хэйлунцзян, Аньхуэй, Хэнань.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения более 37 тыс. человек, состояние 7,3 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, почти 4 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений, их число увеличилось за сутки на 716 человек.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксировано 70 подтвержденных случаев заболевания новой пневмонией: 42 - в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 - в Макао, 18 - на Тайване.

На борьбу с коронавирусом в Китае выделено более $10 млрд, сообщило в минувшее воскресенье министерство финансов КНР.

Китай коронавирус

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