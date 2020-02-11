Вернувшихся в Киев после обмена с Россией экс-беркутовцев оставили под судом

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что двое бывших сотрудников спецподразделения украинского МВД "Беркут", которые после передачи в рамках обмена российской стороне вернулись в Киев, остаются в статусе подсудимых.

"Дело сейчас находится на стадии судебного разбирательства и, соответственно, те люди, которые были обменены и которые в настоящее время вернулись - двое из них - они как были подсудимыми, они так сейчас и остаются подсудимыми. То есть процессуальный статус у них не изменился", - сказал Рябошапка в телеэфире.

По его словам, "экс-беркутовцы изъявили желание принимать участие в судебном процессе". "17 марта будет следующее заседание суда, и, очевидно, они будут иметь возможность в суде доказывать или приводить доказательства своей невиновности", - отметил генпрокурор Украины.

По его словам, "соответственно, на принципах соревновательности прокуратура будет доказывать свое видение процесса, и будет представлять свои доказательства вины, а они будут иметь возможность опровергать доказательства прокуратуры".

На вопрос об избрании вернувшимся "беркутовцам" меры пресечения, Рябошапка сказал: "Решение об этом будет принимать суд". "Если они придут в суд, и не будут скрываться от суда, то, соответственно, вряд ли будут основания говорить о том, что есть риски и есть основания для того, чтобы изменять меру пресечения. Если они не придут, не появятся на судебном заседании, то, соответственно, будем реагировать иначе", - сказал генпрокурор.

8 февраля адвокат Александр Горошинский опубликовал в своем фейсбуке открытое письмо двух обвиняемых в расстреле людей на Майдане Незалежности в 2014 году бывших сотрудников "Беркута" Александра Маринченко и Сергея Тамтуры, которые были переданы российской стороне в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Они заявили, что вернулись в Киев и намерены принимать участие в судебных заседаниях, на которых будут отстаивать свою невиновность. Они заявили, что им нечего скрывать, и они хотят восстановить "честное имя спецподразделения "Беркут".

29 декабря 2019 года в ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) получил свободу 81 украинец. По словам президента Украины Владимира Зеленского, 76 человек приехали на контролируемую Украиной территорию, 6 "остались на временно оккупированных территориях, потому что там их семьи".

Зеленский заявил, что освобождение пятерых бывших сотрудников "Беркута" являлось условием проведения обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими ОРДЛО силами.