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Киев сообщил о передаче Донбассом 76 человек

Киев сообщил о передаче Донбассом 76 человек
На пункте пропуска во время обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР
Фото: Reuters

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Процесс обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и представителями Донбасса, который происходил воскресенье на КПВВ "Майорское", завершился, подтвердили в офисе президента Украины.

"76 наших - в безопасности на подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении, опубликованном около 16.00 воскресенья в телеграмм-канале ОПУ.

Ранее представители ДНР сообщили, что передали Киеву 51 человека в обмен на 61, а в Луганске заявили, что отправили через линию соприкосновения в Донбассе 25 человек, а забрали 63.

Украина ДНР ЛНР

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