В Кремле отметили эмоциональность слов Лукашенко в защиту интересов Белоруссии

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле отметили, что высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко в преддверии визита в РФ были эмоциональными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что ему "не с руки" комментировать заявления Лукашенко, главы другого государства, говорившего, что в отношениях между Минском и Москвой "наступает момент истины".

Однако вопрос "действительно, очень эмоциональный", отметил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) в связи резкими заявлениями Лукашенко по поводу проблем РФ в нефтегазовой сфере.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что и Лукашенко, и Путин лично делают очень многое для развития двусторонних отношений, но при этом Россия и Белоруссия остаются суверенными государствами, интересы которых защищают два лидера. Поэтому, отметил Песков, "именно такая расстановка приоритетов очевидна, и поэтому Лукашенко в своей стране ведет себя соответственно", защищая ее интересы.

"Но вместе они собираются во имя союзных, общих интересов, свидетелями чему мы являемся сейчас", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

В свою очередь глава Минэнерго Александр Новак заявил в программе "Москва. Кремль. Путин", что Россия всегда настроена конструктивно взаимодействовать с белорусскими партнерами, поскольку Минск - один из крупнейших покупателей энергоресурсов.

Со своей стороны, Песков отмечал, что у Москвы и Минска осталось несколько несогласованных вопросов, для обсуждения которых необходимы экспертные расчеты и экспертное мнение. Это, по его словам, в частности, вопрос о косвенном субсидировании белорусской экономики со стороны России, которое отражается в ежегодных поставках нефти и газа.

По итогам встречи Путина и Лукашенко в пятницу замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак сообщил, что стороны договорились сохранить цену на газ для Белоруссии на уровне 2019 года на весь текущий год.

В отношении поставок нефти на белорусские НПЗ Козак отметил, что согласование этого вопроса продолжится на коммерческом уровне. Он дал понять, что российская сторона не пойдет на запрошенные Минском скидки, поскольку это будет означать введение госрегулирования в нефтяной сфере РФ.

Вместе с тем Козак пообещал, что правительство будет оказывать всяческое содействие достижению договоренностей между хозяйствующими субъектами РФ и Белоруссии.

"Мне кажется, что мы поняли друг друга", - сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" по окончании встречи лидеров двух стран.

На вопрос, не ожидает ли он, что из Минска в итоге прозвучат новые резкие заявления, Козак ответил: "Я не могу прогнозировать. И в России, и в Белоруссии могут быть различные точки зрения".