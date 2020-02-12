Москва и Дамаск предупредили о большом риске гуманитарной катастрофы в Идлибе

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Более 150 мирных граждан погибли в январе в Идлибской зоне деэскалации из-за обстрелов боевиков, говорится в совместном заявлении координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

"Наиболее сложная обстановка продолжает оставаться в зоне деэскалации "Идлиб", где существует высокая вероятность гуманитарной катастрофы в связи с террористической деятельностью боевиков", - говорится в заявлении, которое подписали руководители российского и сирийского штабов - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики (САР) Хусейн Махлюф.

Активизация террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) и ее союзников фактически сорвала усилия России и Сирии, пытавшихся снизить напряженность в Идлибе, подчеркнули представители Москвы и Дамаска.

Кроме того, в заявлении штабов говорится, что сирийская армия захватила большое количество военной техники и оружия боевиков в Идлибской зоне. "В ходе отступления террористов в распоряжение сирийской армии попало значительное количество оставленных незаконными вооруженными формированиями техники, боеприпасов и вооружения, в том числе западного производства, что свидетельствует о непрекращающейся поддержке боевиков из-за рубежа", - говорится в документе.

Представители штабов также заявили, что действия армии Сирии в Идлибской зоне деэскалации стали ответом на провокации террористов. "С целью блокирования выхода сирийских граждан через организованные Россией и Сирией гуманитарные коридоры боевики незаконных вооруженных формирований заминировали и перекрыли дороги, ведущие к пунктам пропуска "Эль-Хадер" в провинции Алеппо, "Абу-Эд-Духур" в провинции Идлиб и "Хабит" в провинции Хама", - отмечается в заявлении. В ответ сирийские военные предприняли действия, чтобы обеспечить безопасность подконтрольной Дамаску территории, поясняется в заявлении.

Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил обеспокоенность ситуацией в Идлибе. Он отметил, что силы президента Сирии Башара Асада начали интенсивное наступление в регионе при поддержке России и Ирана, "невзирая на гражданское население и гражданскую инфраструктуру".

"Ситуация в Идлибе привела к гибели сотен гражданских лиц, атаки продолжаются на густонаселенные районы Сирии... Сегодня мы видим очень серьезные нарушения международного гуманитарного права, и нужно, чтобы люди, совершившие эти действия, понесли ответственность", - подчеркнул дипломат. Он также указал на факты столкновений между турецкими и сирийскими войсками. Кроме того, Боррель заявил о риске конфронтации военных Турции и РФ в регионе, что "может развязать региональный конфликт более широкого масштаба".