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В ЕС выразили опасение по поводу наступления войск РФ и Ирана в Идлибе

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Европейский союз обеспокоен, что наступление правительственных войск Сирии при поддержке России и Ирана на Идлиб приведет к большим жертвам среди гражданского населения, новой волне беженцев и эскалации конфликта ввиду риска конфронтации между российскими и турецкими военными.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая во вторник в Европарламенте в Страсбурге, призвал стороны конфликта к "пропорциональности" и соблюдению международного гуманитарного права.

"Силы режима (президента Башара Асада - ИФ) с помощью России и Ирана развернули интенсивное наступление, невзирая на гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Ситуация в Идлибе привела к гибели сотен гражданских лиц, атаки продолжаются на густонаселенные районы Сирии... Сегодня мы видим очень серьезные нарушения международного гуманитарного права, и нужно, чтобы люди, совершившие эти действия, понесли ответственность", - сказал он.

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"Мы видим также столкновения между турецкими войсками и силами сирийского режима. Существует риск конфронтации турецкой и российской армий. Это может развязать региональный конфликт более широкого масштаба. Соглашение о прекращении огня, заключенное между Москвой и Анкарой, должно выполняться", - продолжал Боррель.

По его словам, ЕС должен действовать, чтобы не допустить новой региональной напряженности и нового миграционного кризиса, избежать углубления конфликта у порога Европы и возрождения террористических организаций. Для этого надо сохранять международный порядок, основанный на правилах, в том числе резолюции Совбеза ООН.

"Военные действия сирийского режима не ведут к стабильности. Сирийский режим не приведет к миру и стабильности в стране, продолжая следовать этой военной логике с подавлением населения", - считает Боррель.

Он добавил, что ЕС продолжит поддерживать усилия ООН и будет выступать за продолжение женевского процесса, сосредоточится на всех его гранях: прекращении огня, освобождении пленных и продвижении мирных переговоров.

Боррель напомнил, что ЕС был и остается главным финансовым донором сирийского народа, помогает также сирийским беженцам в соседних странах, поддерживает стойкость гражданского общества.

"Наши усилия - это инвестиции, а не затраты. Они служат будущему Сирии и региона. Не может быть нормализации с сегодняшним режимом. Нельзя рисковать, чтобы наши деньги достались либо режиму, либо террористам. Надо начинать заново строить сирийское государство", - сказал глава дипломатии ЕС.

Он охарактеризовал сирийский конфликт как часть геополитической борьбы. ЕС, по его мнению, должен защищать сирийский народ, а также свои собственные интересы.

"Мы должны удвоить усилия и определить общие интересы с другими международными участниками, в частности, с США, Россией, Турцией", - сказал Боррель.

Обобщая дискуссию депутатов, высокий представитель согласился, что ЕС в этой ситуации сам не может применить силу, у него нет силовых рычагов воздействия. ЕС с самого начала выступал за мирное урегулирование конфликта, возникшего в Сирии в 2011 году, "но другие применили силу". Поэтому ему остается призывать воюющие стороны обеспечить доступ гуманитарной помощи ко всем нуждающимся, прекратить атаки на мирное население, соблюдать международное гуманитарное право.

Жозеп Боррель ЕС Россия Турция Сирия Идлиб

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