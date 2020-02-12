В ЕС выразили опасение по поводу наступления войск РФ и Ирана в Идлибе

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Европейский союз обеспокоен, что наступление правительственных войск Сирии при поддержке России и Ирана на Идлиб приведет к большим жертвам среди гражданского населения, новой волне беженцев и эскалации конфликта ввиду риска конфронтации между российскими и турецкими военными.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая во вторник в Европарламенте в Страсбурге, призвал стороны конфликта к "пропорциональности" и соблюдению международного гуманитарного права.

"Силы режима (президента Башара Асада - ИФ) с помощью России и Ирана развернули интенсивное наступление, невзирая на гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Ситуация в Идлибе привела к гибели сотен гражданских лиц, атаки продолжаются на густонаселенные районы Сирии... Сегодня мы видим очень серьезные нарушения международного гуманитарного права, и нужно, чтобы люди, совершившие эти действия, понесли ответственность", - сказал он.

"Мы видим также столкновения между турецкими войсками и силами сирийского режима. Существует риск конфронтации турецкой и российской армий. Это может развязать региональный конфликт более широкого масштаба. Соглашение о прекращении огня, заключенное между Москвой и Анкарой, должно выполняться", - продолжал Боррель.

По его словам, ЕС должен действовать, чтобы не допустить новой региональной напряженности и нового миграционного кризиса, избежать углубления конфликта у порога Европы и возрождения террористических организаций. Для этого надо сохранять международный порядок, основанный на правилах, в том числе резолюции Совбеза ООН.

"Военные действия сирийского режима не ведут к стабильности. Сирийский режим не приведет к миру и стабильности в стране, продолжая следовать этой военной логике с подавлением населения", - считает Боррель.

Он добавил, что ЕС продолжит поддерживать усилия ООН и будет выступать за продолжение женевского процесса, сосредоточится на всех его гранях: прекращении огня, освобождении пленных и продвижении мирных переговоров.

Боррель напомнил, что ЕС был и остается главным финансовым донором сирийского народа, помогает также сирийским беженцам в соседних странах, поддерживает стойкость гражданского общества.

"Наши усилия - это инвестиции, а не затраты. Они служат будущему Сирии и региона. Не может быть нормализации с сегодняшним режимом. Нельзя рисковать, чтобы наши деньги достались либо режиму, либо террористам. Надо начинать заново строить сирийское государство", - сказал глава дипломатии ЕС.

Он охарактеризовал сирийский конфликт как часть геополитической борьбы. ЕС, по его мнению, должен защищать сирийский народ, а также свои собственные интересы.

"Мы должны удвоить усилия и определить общие интересы с другими международными участниками, в частности, с США, Россией, Турцией", - сказал Боррель.

Обобщая дискуссию депутатов, высокий представитель согласился, что ЕС в этой ситуации сам не может применить силу, у него нет силовых рычагов воздействия. ЕС с самого начала выступал за мирное урегулирование конфликта, возникшего в Сирии в 2011 году, "но другие применили силу". Поэтому ему остается призывать воюющие стороны обеспечить доступ гуманитарной помощи ко всем нуждающимся, прекратить атаки на мирное население, соблюдать международное гуманитарное право.