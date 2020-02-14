Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:07

Анкара сообщила о "нейтрализации" свыше 60 сирийских военных за сутки

Анкара сообщила о "нейтрализации" свыше 60 сирийских военных за сутки
Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Турецкие войска за минувшие сутки нейтрализовали в Идлибе по меньшей мере 63 военнослужащих сирийской армии, сообщили в пятницу турецкие СМИ со ссылкой на Минобороны Турции.

Как поясняют СМИ, Анкара использует термин "нейтрализация", когда речь идет о тех, кто сдался, захвачен или убит.

В последнюю неделю ситуация в сирийской провинции Идлиб значительно осложнилась. Турция наносит удары по сирийским силам в регионе в ответ на обстрелы турецких наблюдательных пунктов, в которых Анкара обвиняет Дамаск.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что, по последним данным, в результате действий сирийской армии в регионе погибли 14 турецких солдат, еще 45 ранены. Анкара также обвиняет сирийские войска в атаках на мирные объекты.

Ранее на этой неделе Эрдоган предупредил, что если турецкие войска, размещенные на наблюдательных постах в регионе, или кто-либо еще в Сирии пострадают от действий Дамаска еще раз, то Турция "не будет придерживаться сочинского соглашения и станет наносить удары по правительственным силам где угодно". Он также потребовал от Дамаска вывести войска из Идлибской зоны к концу февраля.

В свою очередь, координационные штабы России и Сирии по возвращению беженцев в совместном заявлении подчеркнули в среду, 12 февраля, что действия армии Сирии в Идлибской зоне деэскалации стали ответом на провокации террористов. В совместном заявлении штабов также говорилось о высокой вероятности гуманитарной катастрофы в этом регионе из-за действий террористов.

Турция Сирия Идлиб Идлибская зона

Новости по теме

Новости

Royal Bank of Scotland сменит название впервые за 300 лет

ГНЦ "Вектор" зарегистрировал тест-систему для коронавируса Covid-19

ГНЦ "Вектор" зарегистрировал тест-систему для коронавируса Covid-19

Бэнкси подарил родному городу валентинку

Бэнкси подарил родному городу валентинку

РФ запросила у Канады данные по делу о массовом убийстве детдомовцев нацистами

РФ запросила у Канады данные по делу о массовом убийстве детдомовцев нацистами

Что случилось этой ночью: пятница, 14 февраля

В Пентагоне связали развитие ядерных сил с угрозой со стороны России

Новый коронавирус в Китае

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 63,8 тыс. человек

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 63,8 тыс. человек
Новый коронавирус в Китае

116 новых случаев смерти из-за коронавируса зафиксировано в провинции Хубэй

ВВС Израиля нанесли удары в районе Дамаска

Американский грузовой космический корабль Cygnus стартует к МКС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');