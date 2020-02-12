Премьер Украины назвал причину задержки с эвакуацией граждан из Китая

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Задержка эвакуации украинцев из китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса, связана с минимизацией рисков завоза заболевания на Украину, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы продолжаем искать возможность, чтобы провести эвакуацию таким образом, чтобы не создавать дополнительных рисков для местного населения (на Украине - ИФ). Это главная задача", - сказал Гончарук на заседании кабинета министров в среду.

Он отметил, что "есть тонкости с тем, как ведет себя эта инфекция". При этом Украина использует опыт организации эвакуация в других странах.

"Как только мы будем на 100% уверены, что эвакуация не создаст риска проникновения этой инфекции на территорию Украины и распространения ее тут, мы мгновенно проведем все необходимые эвакуационные действия", - сказал премьер.

"Это вопрос дней. У нас самолет готов, несколько объектов определены, на которые потенциально может быть проведена эвакуация", - пояснил Гончарук.

"Готовится схема ограничить этих людей. Когда они прилетят, у них есть определенные права, которые необходимо обеспечить. Нужно решить вопросы, как организовать обеспечение этих людей, организовать питание, нормальное пребывание. Есть много организационных вариантов, мы определяемся с тем наилучшим", - сказал он.

На карантин согласен 51 человек из 80

Ранее планировалось, что украинских граждан эвакуируют из китайской провинции Хубэй во вторник, 11 февраля. Предполагалось, что они будут содержаться на карантине в течение 14 дней в двух санаторных учреждениях Киевской области.

Для эвакуации украинцы должны были подписать согласие на пребывание в карантине в течение 14 дней. По состоянию на начало текущей недели, такое согласие подписал 51 человек. Всего, по данным Минздрава, в этой провинции находились 80 украинцев.

Авиакомпания готова

По информации Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины, перевозчиком выступит украинский авиаперевозчик SkyUp. Компания уже заявила о готовности осуществить специальный рейс в китайский Ухань для эвакуации украинских граждан и ждет команды от Минздрава.

В SkyUp отметили, что точную продолжительность полета сообщить не могут, однако самолет будет один и совершит остановку в Алма-Ате (Казахстан).

Проблемные моменты

В то же время еженедельник "Зеркало недели. Украина" пишет, что запланированная эвакуация украинцев из Китая не состоялась из-за неготовности страны принимать своих граждан и организовывать карантин.

По данным ZN.UA, "ее отменили из-за того, что Минздрав по состоянию на 11 февраля: а) решил посадить самолет в аэропорту Борисполь, б) не нашел помещения, где 41-54 проживающих в Ухане украинца могли бы провести карантинные две, а по последним данным, три недели".

Накануне, как пишет ZN.UA, издание обращалось к министру здравоохранения Зоряне Скалецкой, чтобы прояснить ситуацию с эвакуацией украинских граждан из Китая, но министр не ответила, сославшись на занятость. В частности ZN.UA интересовалось, каким именно рейсом - частным или государственным - планировалась эвакуация, где он приземлится, как самолет будет дезинфицироваться после, а также где украинцы будут находиться на время карантина.

В китайской провинции Хубэй и городе Ухань, пишет ZN.UA, находятся около 150-200 граждан Украины, более 50 из них выразили желание эвакуироваться и дали согласие на двухнедельный карантин сразу после прилета.