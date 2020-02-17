Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:29

Украина пока не будет эвакуировать граждан с круизного лайнера Diamond Princess

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Украина пока не планирует эвакуировать 23 своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у берегов Японии из-за коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

В миреРоссиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond PrincessРоссиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond PrincessЧитать подробнее

"Сейчас мы зациклены на эвакуации из карантинной зоны (китайского города Уханя - ИФ). Возможно, в дальнейшем будем работать над эвакуацией остальных граждан "- сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проверки всех пассажиров. Минздрав Японии потребовал оставить лайнер на 14-дневный карантин. На борту судна находится 2666 туристов (среди них 24 гражданина России) и 1045 членов экипажа. По последним данным, общее число заболевших на круизном лайнере составляет уже 454 человека.

На Diamond Princess находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа. Причем у двух украинцев выявлен коронавирус, у обоих заболевание протекает в легкой форме.

Ранее в понедельник Ляшко сообщил, что людей с симптомами коронавируса не пустят на борт самолета, эвакуирующего граждан Украины из Уханя. "Паниковать не нужно, мы привозим в Украину здоровых людей", - сказал замминистра.

Он уточнил, что самолет за украинскими гражданами вылетит во вторник, на Украине его возвращения ожидают в четверг.

По словам Ляшко, эвакуируемые вместе с 49 украинцами из Уханя 25 иностранных граждан будут на протяжении 14 дней находиться на обсервации на Украине. Он отметил, что определено два обсерватора, в один из которых заселят эвакуированных, а другой будет резервным. "Пока не могу сказать, где они будут находиться. Место определено, но я пока не могу этого сказать", - добавил Ляшко, пояснив, что информацию не разглашают во избежание паники среди местного населения.

В миреПремьер Украины назвал причину задержки с эвакуацией граждан из КитаяЧитать подробнее

Сейчас на Украине не было зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса.

14 февраля стало известно, что кабмин Украины распорядился выделить 4,5 млн грн на эвакуацию украинцев из Уханя. В китайской провинции Хубэй и городе Ухань находятся около 150-200 граждан Украины, более 50 захотели эвакуироваться и дали согласие на двухнедельный карантин после прилета.

12 февраля украинский авиаперевозчик SkyUp сообщил, что готов осуществить специальный рейс в Ухань для эвакуации украинцев и ждет команды от министерства здравоохранения.

Застрявшие пассажиры лайнера Diamond Princess

8
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраляСША, Канада, Южная Корея, Гонконг и Италия начали эвакуацию своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond PrincessОбязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирусВ понедельник число зараженных коронавирусом на борту судна достигло 454Над эвакуацией 24 итальянцев, среди которых члены экипажа, включая капитана судна, работают министерства обороны Италии, МИД и МинздравАмериканцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.В ходе проверки коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ.
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля
Япония Diamond Princess Украина

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Британский регулятор оштрафовал связанную с НТВ компанию за сюжет о Скрипалях

Британский регулятор оштрафовал связанную с НТВ компанию за сюжет о Скрипалях

МИД РФ предупредил россиян, выезжающих за границу, об угрозе со стороны США

МИД РФ предупредил россиян, выезжающих за границу, об угрозе со стороны США
Новый коронавирус в Китае

Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Французские политики предложили выдворить Павленского из страны

Французские политики предложили выдворить Павленского из страны
Новый коронавирус в Китае

Жителям Хубэя запретили выходить из домов

Жителям Хубэя запретили выходить из домов

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 февраля

Лавров счел "сделку века" США односторонней

Лавров счел "сделку века" США односторонней

Трамп предложил России отказаться от поддержки сирийских властей

Новый коронавирус в Китае

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1770

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');