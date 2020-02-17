Украина пока не будет эвакуировать граждан с круизного лайнера Diamond Princess

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Украина пока не планирует эвакуировать 23 своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у берегов Японии из-за коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сейчас мы зациклены на эвакуации из карантинной зоны (китайского города Уханя - ИФ). Возможно, в дальнейшем будем работать над эвакуацией остальных граждан "- сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проверки всех пассажиров. Минздрав Японии потребовал оставить лайнер на 14-дневный карантин. На борту судна находится 2666 туристов (среди них 24 гражданина России) и 1045 членов экипажа. По последним данным, общее число заболевших на круизном лайнере составляет уже 454 человека.

На Diamond Princess находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа. Причем у двух украинцев выявлен коронавирус, у обоих заболевание протекает в легкой форме.

Ранее в понедельник Ляшко сообщил, что людей с симптомами коронавируса не пустят на борт самолета, эвакуирующего граждан Украины из Уханя. "Паниковать не нужно, мы привозим в Украину здоровых людей", - сказал замминистра.

Он уточнил, что самолет за украинскими гражданами вылетит во вторник, на Украине его возвращения ожидают в четверг.

По словам Ляшко, эвакуируемые вместе с 49 украинцами из Уханя 25 иностранных граждан будут на протяжении 14 дней находиться на обсервации на Украине. Он отметил, что определено два обсерватора, в один из которых заселят эвакуированных, а другой будет резервным. "Пока не могу сказать, где они будут находиться. Место определено, но я пока не могу этого сказать", - добавил Ляшко, пояснив, что информацию не разглашают во избежание паники среди местного населения.

Сейчас на Украине не было зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса.

14 февраля стало известно, что кабмин Украины распорядился выделить 4,5 млн грн на эвакуацию украинцев из Уханя. В китайской провинции Хубэй и городе Ухань находятся около 150-200 граждан Украины, более 50 захотели эвакуироваться и дали согласие на двухнедельный карантин после прилета.

12 февраля украинский авиаперевозчик SkyUp сообщил, что готов осуществить специальный рейс в Ухань для эвакуации украинцев и ждет команды от министерства здравоохранения.