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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:42

Второй самолет с россиянами прилетел из Уханя в Тюмень

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Второй военный самолеты доставил из китайского города Ухань 64 человек, среди них нет заболевших, сообщили в Минобороны РФ.

Все прибывшие будут доставлены в место временного размещения для прохождения карантина.

Ранее в Тюмени приземлился первый военно-транспортный самолет. Он доставил 80 человек из китайского города Ухань.

В РоссииСреди эвакуированных из Китая в Тюмень есть граждане Армении и ТаджикистанаЧитать подробнее

В центре в 30 км от Тюмени эвакуированные будут находиться 14 дней. Центр находится вдали от жилой застройки, вокруг него выстроено два периметра ограждения. Вся территория будет находиться под охраной Росгвардии.

В центре есть дезинфекционная камера и автономные очистные сооружения, которые позволяют проводить дезинфекцию и очистку стоков, чтобы ничто не попало во внешнюю среду. Есть специальные устройства для уничтожения медотходов. Весь персонал центра, где разместятся люди, будет работать в защитных костюмах.

По данным посольства РФ в Китае, двумя самолетами ВКС России из Уханя были эвакуированы 144 человека, в том числе 128 российских граждан и 16 граждан других стран СНГ.

1 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил создать авиационную группировку, которая будет эвакуировать из Китая россиян из-за коронавируса. 4 февраля стало известно, что граждан РФ будут вывозить в Тюменскую область.

Город Ухань стал эпицентром распространения нового китайского коронавируса, которым заболели уже более 24 тыс. человек, скончались 490 человек.

Прибытие в РФ первого борта из Уханя

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Хроника 09 января – 05 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Ухань Тюмень

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