Зеленский анонсировал строительство на Украине городка для переселенцев из Крыма

Соответствующих договоренностей украинский президент достиг с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский (архивное фото) Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Херсонской области Украины планируется построить городок для переселенцев из Крыма, среди которых - более 500 семей крымских татар, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

"В этом году мы должны начать это (строительство городка - ИФ) делать. С вашей стороны нужны коммуникация и контроль", - сказал Зеленский в четверг на встрече с постпредом президента Украины в Автономной Республике Крым Антоном Кориневичем. Украинский лидер пояснил, что соответствующие договоренности достигнуты во время его встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась 3 февраля в Киеве.

Кроме того, по словам Зеленского, на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" на административной границе с Крымом будет создан специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами контрольного пункта въезда/выезда (КПВВ), построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение.

"Город-сад" для крымчан

"Моя идея в том, чтобы они (переселенцы из Крыма - ИФ) увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь - "город-сад". Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома", - пояснил президент. Он призвал Кориневича стать двигателем этого проекта.

Зеленский также заявил о важности реализации программы, которая упрощает процедуру обучения детей с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в украинских вузах. "Чтобы сразу на КПВВ они получали все документы и знали о возможности вступить в любой вуз", - отметил глава государства.

Президент также поддержал предложение о создании специального фонда, который будет предоставлять талантливым крымчанам гранты на развитие, обучение, представление украинского государства на международных площадках. "Это исключительно гуманитарная инициатива. Она покажет, что это государство их ждет, что Украина - действительно Европа и свобода", - отметил Кориневич.

Зеленский также сказал, что хотел бы получать информацию о ситуации на Крымском полуострове непосредственно от людей, которые там находятся. "Если не своими глазами, то глазами людей, живущих в Крыму (увидеть, что там происходит - ИФ). Чтобы они давали нам информацию и чтобы мы могли через вас ее получать", - сказал президент, обращаясь к Кориневичу.

Крымский вопрос и позиция Анкары

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, на фоне смены власти в Киеве вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает, считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

3 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и считает Крым неотъемлемой частью этой страны. "Еще раз хочу подчеркнуть, что Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма", - сказал Эрдоган на совместной встрече с Зеленским и представителями СМИ.