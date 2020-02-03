Зеленский и Эрдоган рассказали о достигнутых в Киеве договоренностях

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В понедельник в Киеве под председательством президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня, в ходе которого стороны обсудили укрепление сотрудничества, в частности увеличение объемов торговли, подписание Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ), взаимодействие в энергетической сфере, реформы на Украине и инвестиции.

"Мы с господином Зеленским провели двусторонние переговоры. Наши отношения, которые в последнее время стремительно развиваются, мы пересмотрели. Сотрудничество в таких сферах, как военное сотрудничество, туризм и много других, продолжается. Мы как два стратегических партнера ведем переговоры о соглашении о свободной торговле и должны решительно довести его до конца", - сказал Эрдоган во время пресс-брифинга с Зеленским.

По его словам, с подписанием этого соглашения, которое планируется на март, объем двусторонней торговли должен вырасти до $10 млрд.

"Мы недавно отменили визы, дали нашим гражданам возможность ездить по паспортным документам. Вследствие этого поток туристов увеличился", - добавил Эрдоган.

Президент Турции также подчеркнул, что важную роль в переговорах в Киеве занимали вопросы безопасности.

В свою очередь президент Украины подчеркнул, что Киев и Анкара будут и в дальнейшем развивать политическое партнерство, взаимодействовать в рамках международных организаций, сотрудничать в вопросе безопасности и многих других сфер.

"Мы говорили о войне на Донбассе, аннексии Крымского полуострова (Россия считает присоединение Крыма законным по результатам регионального референдума - ИФ), нарушении прав человека в Крыму, агрессивной политике России в регионе. Во всех этих вопросах для нас чрезвычайно важна последовательная поддержка Турции, а также практические шаги Анкары в этом направлении", - отметил Зеленский.

Он добавил, что стороны определили пути активизации сотрудничества в транспортной сфере, что касается интермодальных и паромных перевозок. "Среди прочего мы с господином президентом Эрдоганом договорились придать импульс сотрудничеству в авиационной отрасли, в частности по строительству и поставке самолетов АН-178", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина и Турция будут сотрудничать в сфере поисково-спасательных работ в Черном море, и профильные министерства уже готовят соответствующее межправительственное соглашение. Зеленский также сообщил, что был подписан меморандум между службами по чрезвычайным ситуациям о сотрудничестве в предотвращении катастроф и ликвидации их последствий.