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Турецкая авиакомпания Atlas Global приостановила полеты

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Турецкая авиакомпания Atlas Global остановила полеты во второй раз за последние четыре месяца, как ожидается, она объявит о банкротстве, сообщает в четверг турецкая газета Daily Sabah.

"Компания планирует объявить о банкротстве из-за финансовых проблем, связанных с переездом в новый аэропорт Стамбула в 2019 году. С сотрудниками перевозчика была проведена встреча, где им сообщили, что они могут больше не приходить на работу", - пишет издание.

Компания уже прерывала выполнение рейсов с 27 ноября по 21 декабря. После этого она частично возобновила рейсы в Лондон, Багдад, Тель-Авив и Амстердам, а также некоторые внутренние маршруты.

Atlas Global принадлежит холдингу ETS Group. Ее парк насчитывает 18 самолетов, а штаб-квартира расположена в Стамбуле. До 26 ноября она летала в аэропорты Европы, России, Казахстана, Германии и ОАЭ.

Турция Atlas Global

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