Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 63,8 тыс. человек

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Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 мск четврега) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 63851 человек, смертельный исход зафиксирован в 1,38 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 5,09 тыс. человек, смертельных случаев - на 121. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 116 человека, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - два человека, по одному - в городе центрального подчинения Чунцине, провинциях Хэнань и Аньхуэй.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 55,7 тыс. человек, состояние 10,2 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 6,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксирован 81 подтвержденный случай заболевания новой пневмонией: 53 - в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 - в Макао, 18 - на Тайване.