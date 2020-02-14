Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:14

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 63,8 тыс. человек

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 63,8 тыс. человек
Фото: Reuters

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 мск четврега) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 63851 человек, смертельный исход зафиксирован в 1,38 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 5,09 тыс. человек, смертельных случаев - на 121. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 116 человека, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - два человека, по одному - в городе центрального подчинения Чунцине, провинциях Хэнань и Аньхуэй.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 55,7 тыс. человек, состояние 10,2 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 6,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксирован 81 подтвержденный случай заболевания новой пневмонией: 53 - в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 - в Макао, 18 - на Тайване.

Китай

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 14 февраля

В Пентагоне связали развитие ядерных сил с угрозой со стороны России

116 новых случаев смерти из-за коронавируса зафиксировано в провинции Хубэй

ВВС Израиля нанесли удары в районе Дамаска

Американский грузовой космический корабль Cygnus стартует к МКС

Турецкая авиакомпания Atlas Global приостановила полеты

Турецкая авиакомпания Atlas Global приостановила полеты

Посольство РФ в США прокомментировало новые санкции США

Росавиация сообщила о 228 россиянах, ожидающих вылета из КНР

США выдвинули новые обвинения против Huawei

США выдвинули новые обвинения против Huawei

Зеленский анонсировал строительство на Украине городка для переселенцев из Крыма

Зеленский анонсировал строительство на Украине городка для переселенцев из Крыма
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');