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СКР возбудил дело о геноциде детдомовцев на Кубани в 1942 году

СКР возбудил дело о геноциде детдомовцев на Кубани в 1942 году
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) занялся расследованием дела о геноциде по материалам о массовом убийстве эсэсовцами воспитанников Ейского детского дома (Краснодарский край) в 1942 году, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как заявила Петренко "Интерфаксу" в среду, дело было возбуждено ст. 357 УК РФ (геноцид) по результатам изучения рассекреченных ФСБ архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года.

Она отметила, что согласно архивным данным, для уничтожения советских граждан на Кубани в период 1942-1943 годов туда была направлена зондеркоманда СС-10 "а", возглавляемая доктором Куртом Кристманом. Зондеркоманда использовала мобильные газовые камеры.

"Установлено, что в ходе этих карательных операций 9 и 10 октября 1942 года члены Зондеркоманды СС-10 "а" с участием начальника Гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача Гестапо Штрауха, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома города Ейска", - сказала Петренко.

Она напомнила, что тела 214 убитых детей были обнаружены после освобождения Краснодарского края от немецко-фашистской оккупации в 1943 году в районе Широчанского хутора.

"Часть военнослужащих, в том числе и Курт Кристман, за совершение этих преступлений были осуждены. Однако Бедедекер, Кандлер, Штрауха и иные неустановленные лица, в том числе военнослужащие Зондеркоманды СС-10 "а", так и не понесли наказание за совершенные злодеяния в отношении мирных советских граждан", - сказала Петренко.

Она отметила, что ведомство, "основываясь на нормах международного права и национального законодательства, имеет все основания для производства расследования действий указанных лиц, поскольку в соответствии с Уставом Международного Военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности, и такие преступления не имеют срока давности".

СКР Светлана Петренко Краснодарский край

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