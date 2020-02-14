Кремль приветствовал идею Киева о "городе мечты" для переселенцев из Крыма

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приветствовал идею украинских властей, собирающихся построить "город мечты" для переселенцев из Крыма.

"Если для кого бы то ни было на Украине будет построен "город мечты", это можно будет только приветствовать", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать соответствующую инициативу Киева. Вместе с тем Песков напомнил, что "выбор в сторону мечты" крымчане сделали на референдуме в 2014 году, проголосовав за вхождение региона в состав РФ.

Накануне, 13 февраля, украинский президент Владимир Зеленский анонсировал строительство городка для переселенцев из Крыма в Херсонской области Украины. По его словам, среди этих переселенцев - более 500 семей крымских татар. Киев планирует начать строительство городка уже в 2020 году. Соответствующие договоренности были достигнуты Зеленским с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время недавнего визита последнего на Украину.

Крым на фоне смены власти в Киеве вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает, считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.