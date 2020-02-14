Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:07

Кремль приветствовал идею Киева о "городе мечты" для переселенцев из Крыма

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приветствовал идею украинских властей, собирающихся построить "город мечты" для переселенцев из Крыма.

"Если для кого бы то ни было на Украине будет построен "город мечты", это можно будет только приветствовать", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать соответствующую инициативу Киева. Вместе с тем Песков напомнил, что "выбор в сторону мечты" крымчане сделали на референдуме в 2014 году, проголосовав за вхождение региона в состав РФ.

Накануне, 13 февраля, украинский президент Владимир Зеленский анонсировал строительство городка для переселенцев из Крыма в Херсонской области Украины. По его словам, среди этих переселенцев - более 500 семей крымских татар. Киев планирует начать строительство городка уже в 2020 году. Соответствующие договоренности были достигнуты Зеленским с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время недавнего визита последнего на Украину.

Крым на фоне смены власти в Киеве вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает, считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Дмитрий Песков Украина Крым Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости

Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ

Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ

Royal Bank of Scotland сменит название впервые за 300 лет

ГНЦ "Вектор" зарегистрировал тест-систему для коронавируса Covid-19

ГНЦ "Вектор" зарегистрировал тест-систему для коронавируса Covid-19

Бэнкси подарил родному городу валентинку

Бэнкси подарил родному городу валентинку

Анкара сообщила о "нейтрализации" свыше 60 сирийских военных за сутки

Анкара сообщила о "нейтрализации" свыше 60 сирийских военных за сутки

РФ запросила у Канады данные по делу о массовом убийстве детдомовцев нацистами

РФ запросила у Канады данные по делу о массовом убийстве детдомовцев нацистами

Что случилось этой ночью: пятница, 14 февраля

В Пентагоне связали развитие ядерных сил с угрозой со стороны России

Новый коронавирус в Китае

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 63,8 тыс. человек

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 63,8 тыс. человек
Новый коронавирус в Китае

116 новых случаев смерти из-за коронавируса зафиксировано в провинции Хубэй

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');